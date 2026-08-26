29 parmaklı kedi en çok parmağa sahip kedi rekorunu kırdı

Erebus Anomaly adındaki kedinin hikayesi salı günü ABD basınında geniş yer buldu. ABC'nin World News Now programında, sahiplerinden birinin "mucizevi" olarak tanımladığı iyileşme süreci ve ardından gelen Guinness Dünya Rekoru anlatıldı.

Erebus'ın olağan dışı parmak sayısı, bazı kedilerin ekstra parmakla doğmasına neden olan ve 2016 yılında Journal of Feline Medicine and Surgery'de yayınlanan bir makaleye göre Maine Coon ırkında nispeten sık rastlanan polidaktili adındaki genetik bir özelliğe dayanıyor.

World News Now'ın haberine göre Erebus'ın öz babası da her patisinde altışar parmakla dünyaya geldi. Toplam 24 parmağa sahip olan baba kedi, normal bir kediden altı parmak daha fazla parmak taşıyordu. Bu durum, Erebus'ın mart ayında bir patisinde sekiz, diğer patilerinde ise yedişer parmakla doğmasına zemin hazırladı.

Erebus, 2002 yılında Jake adındaki Kanadalı bir kedide sayılan ve mart ayında Michigan'lı kedi Toby tarafından yakalanan 28 parmaklık Guinness Dünya Rekoru'ndan bir fazla parmağa sahip oldu.

Wisconsin'in Kaukauna kentinde yaşayan sahipleri Kendra Vandenbloomer ve Hunter Nett, yerel haber kanalı WFRV'ye yaptıkları açıklamada kedilerinin bu rekoru kırabileceğinin kısa sürede anlaşıldığını söyledi.

Hayati tehlike arz eden bir sağlık sorunu yaşadı

Kaukauna'dan Erebus'ın önünde Guinness Dünya Rekorları'nın onay sürecinden çok daha fazlası vardı. Kedilerinin ağzından nefes aldığını fark eden Vandenbloomer ve Nett, Erebus'ın aspirasyon olarak bilinen ve hayati tehlike arz eden bir sağlık sorunu yaşadığını öğrendi.

Acil veteriner kliniğine götürülen Erebus'a zatürre teşhisi konuldu. Oksijen cihazına bağlanan kedi tedavi altına alındı.

Vandenbloomer ve Nett, World News Now programında Erebus'ın durumunun bir dönem kritik olduğunu belirtti. Vandenbloomer, siyah görünmesi gereken akciğerlerin tamamen beyaz göründüğünü ifade etti.

Vandenbloomer'ın "kesinlikle mucizevi" olarak tanımladığı sürecin ardından kedinin durumu iyiye gitti. Sahipleri, Erebus'ın tamamen iyileştiğini doğrulamak için röntgen çektirdi.

Çekilen röntgenler sadece sağlık durumunu belgelemekle kalmadı, Vandenbloomer ve Nett'in Guinness Dünya Rekorları'na yaptığı başvuru için de önemli bir kanıt oluşturdu.

Veri tabanında 40 binden fazla dünya rekoru bulunduran organizasyon, 13 Mayıs'ta sitesinden yaptığı açıklamayla en çok parmağa sahip kedi unvanını Erebus'a verdi.

Vandenbloomer ve Nett tarafından Erebus için açılan sosyal medya hesabında, "Hayatındaki en korkutucu anlardan birinin dünya rekoru yolculuğunun başlangıcı olduğunu düşünmek inanılmaz." ifadesi paylaşıldı.

BlueNorthern Maine Coons adında kedi yetiştiriciliği yapan çift, ABC muhabiri Danny New'in Erebus'ın sahiplendirilip sahiplendirilmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Vandenbloomer, "Bizimle kalacak. O çok güzel bir çocuk." dedi.