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Dünya
AA 26.08.2026 06:12

SpaceX, Louisiana'da 100 milyar dolarlık uzay üssü inşa edecek

Uzay, planlama ve yapay zeka şirketi SpaceX, ABD'nin Louisiana'daki 100 milyar dolarlık bir yatırımla uzay üssü olacağını duyurdu.

SpaceX, Louisiana'da 100 milyar dolarlık uzay üssü inşa edecek

SpaceX'ten yapılan açıklamada, kurulacak binlerce yıldır fırlatmayı desteklemesinin ve uçuş uçuşlarını önemli ölçüde artırmanın hedeflendiği bildirildi.

Yaklaşan 10 yıl boyunca doğrudan 3 bin yeni çalıştırmanın beklendiği ifade edildi, 8 binin üzerinde de istatistiksel istihdamın kaydedildiği kaydedildi.

Açıklamada, 100 milyar dolarlık bir yatırımla kurulacak şirketin dördüncü ve en büyük fırlatma birimlerinin toplu olarak işaretlendiği, Starship görevlerinin ayrılanlarında önemli rol oynayacağı vurgulandı.

Tesis tamamlandığında, her birinde iki fırlatma rampası ve bir yakıt tesisi bulunan beş fırlatma kompleksinin bulunmasının beklendiği belirtildi, projede ayrıca yakıt üretim tesisi, enerji üretim üretimi, araç işleme tesisi ve çalışanlar ile aileleri için konutların da bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, inşaatın 2027'de başlamasının, ilk fırlatmanın ise 2029 gibi erken bir anda gerçekleşmesinin hedeflendiği bildirildi.

SpaceX'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz." bölgede kullanıldı.

İşletmedeki insanların yıldızları ayrılmak üzere dışarıda olduğu bir gelecek yaratmak amacıyla yayılmasının miktarının çizildiğini belirten Musk, bunun da ancak uzaya gitmesinin uçağın seyahat etmek için rutin hale geldiğinde mümkün olduğunu belirtti.

Musk, Louisiana'da kurulacak "Starbase, Louisiana" adlı hedefinin geleceğinin önünü açacağını vurguladı.

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