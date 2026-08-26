İran: Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş koridoru 7 mil genişliğinde ve güney koridoru kapatıldı

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı güzergahına ilişkin varılan anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi verdi​​​​​​​.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Garibabadi, bunun güney koridorunun kapatılması anlamına geldiğini ifade etti.

Yapılan anlaşma kapsamında boğazdaki taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olmasının kararlaştırıldığını dile getiren Garibabadi, Umman'ın güney güzergahını tamamen kapatmayı kabul ettiğini ve halihazırda İran silahlı kuvvetlerinin güney güzergahından geçişe izin vermediğini vurguladı.

Garibabadi, söz konusu güzergahın geçici olduğunu ve Umman ile kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu savunan İranlı yetkili, gemilerin boğazdan geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Garibabadi, ABD ve diğer ülkelerin, “Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın belirlediği düzenlemeler çerçevesinde açılacağını” bilmesi gerektiğini vurguladı.

"Boğazın açılması için ABD taahhütlerini yerine getirmeli"

"Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik herhangi bir adım atılmadan önce ABD, ihlal ettiği tüm taahhütlerini eksiksiz şekilde yerine getirmelidir." diyen Garibabadi, şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ancak tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'in durumunun çözüme kavuşturulması karşılığında gerçekleşecektir."

Garibabadi, İran ile Umman arasında bugün varılan mutabakatların metninin yayımlanmayıp basın açıklaması yapılmasının nedeninin ise, Tahran yönetiminin henüz herhangi bir taahhütte bulunmamış olmasından kaynaklandığını söyledi.

Boğaz'daki mayın sorunu

Bazı ABD'li yetkililerin, mayınların temizlendiği, bazılarının da temizlenmesi için gemi gönderileceği yönündeki açıklamalara ilişkin soru üzerine Garibabadi, "Eğer ABD mayınların tamamen temizlendiğini iddia ediyorsa neden bir ABD gemisi geçiş yapmıyor? Eğer temizlediler ise neden geçmiyorlar? İran'dan başka kimse bu mayınların yerini bilmiyor." dedi.

ABD'nin mayın tarama gemileri gönderme planlarına tepki gösteren İranlı yetkili, "ABD'nin mayın tarama gemileri bölgeye girerse bizim için hedef olur. Trump'ın mayın temizlemeye ilişkin açıklamaları sadece piyasaları sakinleştirmeye yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Pakistan üzerinden ABD'ye iletilen mesaj

Garibabadi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in Tahran ziyaretinde İran'ın ABD'ye gönderdiği mesajda başka bir müzakereye gerek olmadığının, ABD'nin yapılan İslamabad mutabakatına uyması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin iletildiğini söyledi.