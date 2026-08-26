Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e çıktı

Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD), ülkedeki vuran 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremde can kaybının 2 artarak 331'e çıktığı bildirildi.

Yaralı olanların 4 bin 439'unun, kaybedilen kişilerin 240'ının, enkaz altında kalanların ise 364'ünün sağ kurtulanların olduğu belirtildi.

Kolombiya'da hükümet, 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkımla mücadeleyi arttırmak amacıyla "ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum" ilan etmişti.

Mucize Fonu seti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, depremin ilk belirlemelerine göre 9,5 milyar uçak hasarına yol açtığını belirtmişti.

De la Espriella, yeniden inşa sürecinin geliştirilmesi amacıyla "Mucize Fonu" (Fondo Milagro) adıyla yeni bir fonun bulunduğunu açıklamıştı.

Fon, 1999'da Kolombiya'nın Ermenistan'da meydana geldiği deprem sonrasında "Kahve Eksenini Yeniden İnşa ve Sosyal Kalkınma Fonu (Forec)" örnek olarak idare edilecek.

Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira yardımı, kamu hizmetlerinde rahatlık, yeni konut ve konut desteği sağlamayı planlıyor.

Depremde evi yıkılan veya kesilebilen hale gelen ailelere 26 Ağustos'tan itibaren üç ay boyunca 875 bin 452 peso (yaklaşık 285 dolar) yardım sağlayan kaydeden De la Espriella, "Yalca kaybettiklerimizin yerine yenisini koymakla kalacağız. Var olanı daha güvenli, daha dayanıklı ve daha fazla iş imkanı sunacak şekilde daha iyi inşa edeceksiniz." ömrü kullanmıştı.