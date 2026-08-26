Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2026 07:47

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e yükseldi.

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e çıktı

Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD), ülkedeki vuran 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremde can kaybının 2 artarak 331'e çıktığı bildirildi.

Yaralı olanların 4 bin 439'unun, kaybedilen kişilerin 240'ının, enkaz altında kalanların ise 364'ünün sağ kurtulanların olduğu belirtildi.

Kolombiya'da hükümet, 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkımla mücadeleyi arttırmak amacıyla "ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum" ilan etmişti.

Mucize Fonu seti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, depremin ilk belirlemelerine göre 9,5 milyar uçak hasarına yol açtığını belirtmişti.

De la Espriella, yeniden inşa sürecinin geliştirilmesi amacıyla "Mucize Fonu" (Fondo Milagro) adıyla yeni bir fonun bulunduğunu açıklamıştı.

Fon, 1999'da Kolombiya'nın Ermenistan'da meydana geldiği deprem sonrasında "Kahve Eksenini Yeniden İnşa ve Sosyal Kalkınma Fonu (Forec)" örnek olarak idare edilecek.

Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira yardımı, kamu hizmetlerinde rahatlık, yeni konut ve konut desteği sağlamayı planlıyor.

Depremde evi yıkılan veya kesilebilen hale gelen ailelere 26 Ağustos'tan itibaren üç ay boyunca 875 bin 452 peso (yaklaşık 285 dolar) yardım sağlayan kaydeden De la Espriella, "Yalca kaybettiklerimizin yerine yenisini koymakla kalacağız. Var olanı daha güvenli, daha dayanıklı ve daha fazla iş imkanı sunacak şekilde daha iyi inşa edeceksiniz." ömrü kullanmıştı.

ETİKETLER
Kolombiya Deprem
Sıradaki Haber
Facebook ve TikTok algoritmaları Kolombiya'da çocukların silahlı gruplara katılımını öne çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:44
Türkiye'nin risk primi 6 ayın en düşük seviyesinde
08:42
Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisinde "şüpheli ölüm" tespiti
08:22
Pakistan'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek öldü
08:05
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 287 kilo esrar ele geçirildi
07:42
Facebook ve TikTok algoritmaları Kolombiya'da çocukların silahlı gruplara katılımını öne çıkardı
07:28
Deneysel bir ilaç, obez farelerin kas kaybetmeden ve daha az yemeden yağ yakmasını sağladı
Endonezya'da kuraklık temiz suya erişimi aksatıyor
Endonezya'da kuraklık temiz suya erişimi aksatıyor
FOTO FOKUS
Uğur Mumcu dosyası yeniden gündemde
Uğur Mumcu dosyası yeniden gündemde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ