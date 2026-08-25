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Ekonomi
AA 25.08.2026 20:17

Kuru incirde 90 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

Kuru incirde yeni sezonda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 rekolte artışıyla 90 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor.

Kuru incirde 90 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odasında düzenlenen ağustos ayı meclis toplantısında, kuru incir sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sezonun sektör açısından sevindirici olduğunu belirten Kestelli, geçen sezona göre rekoltede yaklaşık yüzde 20 artış öngörüldüğünü ifade etti.

Işınsu Kestelli, "Genel beklenti, bu yıl üretimin 90 bin tonun üzerine çıkması yönünde. Bu, üreticimiz ve sektörümüz açısından önemli bir fırsat. Ancak bizim için asıl mesele yalnızca daha fazla üretmek değil, bu ürünü kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde dünya pazarlarına ulaştırabilmek." dedi.

Yüksek rekoltenin kaliteli ve güvenli ürünle ihracata yansıtılmasının önemine işaret eden Kestelli, sektörün en önemli gündemlerinden birinin gıda güvenliği olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği pazarındaki denetimlerin sıkılaştığını hatırlatan Kestelli, Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bildirimlerinin 2024/25 sezonunda, 155'ten geçen sezon 248'e yükseldiğini kaydetti.

Okratoksin bildirimlerinde yaklaşık yüzde 280 artış yaşandığını, aflatoksin bildirimlerinde ise yüzde 50'ye varan bir düşüş görüldüğünü aktaran Kestelli, "Hasat öncesinden başlayarak toplama, kurutma, ayıklama ve depolama süreçlerinin tamamında daha dikkatli olmamız şart. Çünkü zincirin herhangi bir halkasındaki hata, bütün bir partinin risk altına girmesine neden olabiliyor." diye konuştu.

Kestelli, iklim değişikliğinin de riskleri artırdığına işaret ederek, üreticiden ihracatçıya kadar tüm paydaşların işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Üretim potansiyeline dikkati çeken Kestelli, "Önümüzde 90 bin tonun üzerinde bir üretim potansiyeli var. Temennimiz, bu bereketli sezonu yalnızca yüksek rekolteyle değil, yüksek kalite, güçlü gıda güvenliği ve sürdürülebilir ihracatla tamamlamak." ifadesini kullandı.

Işınsu Kestelli, tarımın artık yalnızca üretim ve satıştan ibaret olmadığını, gıda güvencesi, su, iklim, teknoloji ve küresel gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kestelli, önceki hafta geçirdiği deniz kazasından sonra geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

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