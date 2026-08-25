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Dünya
AA 25.08.2026 20:26

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların temizlendiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların Amerikan donanması tarafından temizlendiğini ve bu konuda İran'a "sıfır tolerans" göstereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların temizlendiğini açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndaki güncel duruma ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, "Az önce, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından kaldırıldığı veya imha edildiği bilgisi bana iletildi." ifadesini kullandı.

"Yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne" kullanmaması konusunda İran'a uyarıda bulunan Trump, bu gemilerin derhal imha edileceğini bildirdi.

Trump, ABD Uzay Kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın her yerini izlediklerini kaydederek, "Mayın yerleştirilmesine ilişkin sıfır tolerans politikamız tam olarak yürürlükte ve geçerlidir." yorumunu yaptı.

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Donald Trump ABD Hürmüz Boğazı İran
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