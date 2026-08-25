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Dünya
AA 25.08.2026 19:10

Suriye, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın sınır ihlalini kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Suriye'nin uluslararası sınırlarını yasa dışı yollarla ihlal etmesini kınadığını açıkladı.

Suriye, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın sınır ihlalini kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Suriye Cumhuriyeti'nin uluslararası sınırlarını geçerek gerçekleştirdiği yasa dışı girişin ülke egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu tür düşmanca uygulamaların açık bir kışkırtma oluşturduğu, uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın yükümlülüklerinin ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Suriye yönetiminin uluslararası toplumu hukuki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdığı belirtilen açıklamada, işgal güçlerinin tekrarlanan ihlallerini durdurması, Suriye topraklarından derhal ve tamamen çekilmesi, 1974 sınır hattına geri dönülmesi ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi için gerekli adımların atılması istendi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz, Suriye sınırları içerisinde bulunan Hermon Dağı'ndaki İsrail ordusu askerlerini ziyaret etmişti.

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