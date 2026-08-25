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Türkiye
DHA 25.08.2026 17:47

Dere kenarında ölü bulunan kardeşler 30 metreden düşmüş

Ordu'nun Çamaş ilçesinde dere kenarında cansız bedenleri bulunan Melehat ve Fatma Gümüş kardeşlerin fındık toplamak için gittikleri bahçede 30 metre yükseklikten düştükleri belirlendi.

Dere kenarında ölü bulunan kardeşler 30 metreden düşmüş

Olay, dün Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık toplamak için bahçeye giden kardeşler, akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları amaya çıktı. Aramalar sonucu 6 çocuk annesi Melehat ve 2 çocuk annesi Fatma Gümüş, dere kenarında ölü bulundu.

Yapılan incelemede, iki kardeşin yaklaşık 30 metreden düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş kardeşlerin Cansız bedenler, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kardeşlerin cenazeleri, bugün ikindi sonrası Sarıyakup Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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