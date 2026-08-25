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Gündem
TRT Haber 25.08.2026 18:13

Güvenlik kaynakları: İmralı'da yapıldığı iddia edilen görüşme hayal mahsulü

Güvenlik kaynakları, sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Güvenlik kaynakları: İmralı'da yapıldığı iddia edilen görüşme hayal mahsulü

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır.

Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir.

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