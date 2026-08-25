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Türkiye
DHA 25.08.2026 20:29

Rize'de denize giren 2 kardeşten biri öldü

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde kaybolan iki kardeşten 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'i arama çalışmaları sürüyor.

Rize'de denize giren 2 kardeşten biri öldü

Olay, ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren Ahmet Ertuğrul ile kardeşi Arif Kerem Önder, dalgalara kapılınca suda çırpınmaya başladı. 2 kardeş akıntıyı kapılırken, sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla Ahmet Ertuğrul Önder, denizden kıyıya çıkarılırken, akıntıya kapılan kardeşi Arif Kerem Önder gözlerden kayboldu.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Ahmet Ertuğrul Önder, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dalgalar arasında kaybolan Arif Kerem Önder'i bulmak için su altında ve su üstünde arama çalışmaları sürdürülüyor.

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