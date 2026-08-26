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Dünya
AA 26.08.2026 14:03

Kremlin: Rusya ve ABD özel servisleri arasında temaslar gerçekleşti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Moskova'ya geldiğini belirterek "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti." dedi.

Kremlin: Rusya ve ABD özel servisleri arasında temaslar gerçekleşti

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

CIA Direktörü Ratcliffe'in dün Moskova'ya geldiğini doğrulayan Peskov, "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirten Peskov, Vladimir Putin'e Ratcliffe ile temaslar hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

"Kiev yönetimi çöküyor"

Ukrayna'nın sahada başarısız olduğunu ifade eden Peskov, cephedeki durumun bunu gösterdiğini söyledi.

Peskov, Kiev yönetiminin çökmeye başladığını belirterek "Avrupalıların bunu görmezden gelmesi büyük bir hata." değerlendirmesini yaptı.

Ermenistan'a ilişkin de bu ülkenin iç siyasetinde ağır süreçlerin yaşandığını söyleyen Peskov, bunların yasalara uygun şekilde gerçekleşeceğine dair umudunu dile getirdi.

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