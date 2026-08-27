Hava değişiyor: Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Yeni sistemle birlikte, özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve sağanak yağışların geniş bir alana yayılacağı tahmin ediliyor.

Yarın itibarıyla Marmara, Ege ve Batı Karadeniz üzerinden giriş yapacak olan yağışlı hava dalgası, beraberinde kuvvetli rüzgarları da getirecek.

Yayınlanan haritaya göre, bugün Ankara'da 34, İstanbul'da 31 derece civarında seyreden termometrelerin, yarın Ankara'da 29, cumartesi ise 25 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Batı bölgelerinde saatteki hızı 40 ila 60 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgarların, yağış öncesi ve sırasında yer yer toz taşınımı veya fırtınaya neden olabileceği konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

Cumartesi ve pazar günleri yağışlı sistemin etki alanını genişleterek İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanaklara dönüşeceği öngörülüyor. Özellikle cumartesi günü yurdun büyük bir bölümü "yeşil" ile işaretlenen yağışlı havanın etkisi altında kalırken, sıcaklık düşüşü doğu illerinde de hissedilmeye başlanacak. Erzurum ve Kars gibi yüksek kesimlerde gece sıcaklıklarının 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, uzun süren sıcak hava dalgasının ardından gelecek olan bu ani düşüşün ve kuvvetli sağanakların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek ilgililerin tedbirli olmasını istiyor.

Yağışlı sistemin pazartesi gününden itibaren yavaş yavaş doğuya doğru kayması ve hafta ortasına doğru yurdun büyük bölümünde güneşin yeniden yüzünü göstermesi, ancak sıcaklıkların bir süre daha mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.