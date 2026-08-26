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Gündem
AA 26.08.2026 20:49

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva'nın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın doğum gününü kutladı.

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva'nın doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva'yı telefonla aradı.

Emine Erdoğan, Aliyeva'ya sağlık ve yeni başarılar dileyerek, onun hayırsever faaliyetlerinin dünya genelinde büyük takdirle karşılandığını söyledi.

Aliyeva da gösterdiği ilgi ve doğum günü kutlaması dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, Aliyeva ile Emine Erdoğan arasındaki samimi görüşmeler memnuniyetle anıldı.

Mihriban Aliyeva ve Emine Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğine olan inançlarını dile getirdi.

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