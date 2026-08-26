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Dünya
AA 26.08.2026 21:31

Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi

Nepal'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi

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