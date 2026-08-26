SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
26.3ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
26.08.2026 21:31
, 26.08.2026 21:32
Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi
Nepal'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Sel
Sıradaki Haber
BM: Ateşkes yapılalı 10 ayı geçmesine rağmen Gazze'deki durum kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
El Salvador'da, El Nino kaynaklı iklim olayları nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi
21:43
Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
21:07
Bakan Bolat, Şam Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı
20:52
Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva'nın doğum gününü kutladı
20:49
Ticaret Bakanı Bolat, Şam'da ikili görüşmelerde bulundu
20:47
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen iddialarına soruşturma
İsrail, işgal ettiği UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezi'ndeki güçlerini takviye etti
FOTO FOKUS
4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Nepal'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi
BM: Ateşkes yapılalı 10 ayı geçmesine rağmen Gazze'deki durum kabul edilemez
Nepal'deki sel felaketinde sınırın Çin tarafında 3 kişi öldü, 268 kişi kayboldu
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak, bombalayarak gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor