Parçalı Bulutlu 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2026 19:21

Nepal'deki sel felaketinde sınırın Çin tarafında 3 kişi öldü, 268 kişi kayboldu

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 268 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Nepal'deki sel felaketinde sınırın Çin tarafında 3 kişi öldü, 268 kişi kayboldu

Xinhua'nın haberine göre, Nepal'deki sel, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı iline bağlı Gyirong ilçesinde büyük çaplı toprak kaymasına yol açtı.

Gyirong ilçesi acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıp kişileri arama ve kurtarma çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatını verdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Çin'in Nepal ile ticaretinin büyük bölümünün geçiş noktası olan Gyirong​​​​​​​ sınır kapısının dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görüldü.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artacağından endişe ediliyor.

ETİKETLER
Çin Sel
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak, bombalayarak gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:47
DMM'den 'yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı' iddialarına yalanlama
19:44
EPDK, 3 yılda 3,4 milyon "PRO tipi" akıllı sayaç kurulumu yapacak
19:32
BM: Ateşkes yapılalı 10 ayı geçmesine rağmen Gazze'deki durum kabul edilemez
20:00
Samsun'da fındık bahçesinde çalışırken uçuruma yuvarlanan kişi öldü
19:10
'Şeytantepe' belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı
19:11
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak, bombalayarak gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor
İsrail, işgal ettiği UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezi'ndeki güçlerini takviye etti
İsrail, işgal ettiği UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezi'ndeki güçlerini takviye etti
FOTO FOKUS
4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ