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Dünya
AA 26.08.2026 17:59

ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın "çok yakında" sona ereceğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu savunarak İran'la savaşın "çok yakında" sona ereceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın "çok yakında" sona ereceğini belirtti

ABD Başkanı Trump, Glenn Beck adlı radyo yapımcısının programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'la savaşın gidişatını değerlendiren Trump, bu süreçte iyi durumda ve Hürmüz Boğazı konusunda istedikleri noktaya yakın olduklarını ifade etti.

ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesine asla izin vermeyeceğini kaydeden Trump, "Bu durumun çok yakında sona ereceğini düşünüyorum. Venezuela'da zafer kazandık ve çok yakında burada da büyük bir zafer kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Hürmüz Boğazı açık durumda

ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu savunan Trump, boğazdaki tüm mayınların da dün itibarıyla tamamen temizlendiğini belirtti.

"Boğaz şu anda açık durumda, dün gece 22 tekneyi imha ettik, ablukayı aşanlar var, donanmamız inanılmaz bir iş çıkardı, ordumuz da öyle. Boğaz açık ve dün 10 milyon varil petrol geçirildi." diyen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan sadece ABD'nin izin verdiği gemilerin geçebildiğini savundu.

Hamaney ağır yaralandı iddiası

Öte yandan Trump, İran lideri Mücteba Hamaney'in ölüp ölmediğine ilişkin soruya, "Öldüğünü sanmıyorum. Çok ağır yaralandı. Vücudunun sol tarafı, kolu, bacağı, her yeri. Çok ağır yaralandı ama öldüğünü sanmıyorum." yanıtını verdi.

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