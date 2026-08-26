Açık 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.08.2026 18:20

Fethiye'de paraşüt kayalıklara düştü: 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ile yanındaki Çin uyruklu turist Xiangrui Meng hayatını kaybetti.

Fethiye'de paraşüt kayalıklara düştü: 2 ölü

Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tandem uçuş için havalandı.

Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.

Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Sarp ve kayalık arazi nedeniyle ekipler, kazazedelere ulaşmak için yaklaşık 10 saat süren çalışma yürüttü. Operasyona helikopterle de destek sağlandı.

Ekipler, zorlu çalışmanın ardından kayalık bölgede iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Cenazeler, bulundukları bölgeden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Muğla Yamaç Paraşütü
Sıradaki Haber
4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:42
Yerli kalp-akciğer makinesi Gaziantep'te açık kalp ameliyatlarında kullanıldı
18:39
Küresel E-İhracat Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirilecek
18:32
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:29
TMO fındıkta geçen yılın ürünlerini almayacak
18:24
Çekiciyle bungalov taşıyan kişilere 180 bin lira ceza
18:01
ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın "çok yakında" sona ereceğini belirtti
İsrail, işgal ettiği UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezi'ndeki güçlerini takviye etti
İsrail, işgal ettiği UNRWA Kalendiya Eğitim Merkezi'ndeki güçlerini takviye etti
FOTO FOKUS
4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ