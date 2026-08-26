4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi

Arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesinde top oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman’ın üzerine kale direği devrildi. Olay ardından ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken ayağında ve bacağında kırıklar meydana geldi.

Aile olayla ilgili okuldan şikayetçi olurken gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Olay anında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan baba Gürkan Erman, "Geçen hafta Perşembe günü arkamdaki okulda çocuklar oyun oynamak için kapı açık oldukları için okula giriyorlar. İçeri girdiklerinde okul bahçesinde büyük bir kale var. O kalenin üzerinde mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor sallanırken çocuğa top geliyor, çocuğa top geldiği için dengesini kaybederek düşüyor, öne doğru düştüğü için de benim 4 yaşındaki oğlum Ediz Eren, demir kale sabitlenmediği için bacağının üstüne demir kale düşüyor. Kalenin düşmesiyle birlikte çocuğun ayağında bir travma kırık oluşuyor. Bu hastane kayıtları ile tespit edildi.