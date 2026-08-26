Nepal'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, polis, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini açıkladı.

Nepal-Çin sınırında sel ve heyelan.



Buzul gölünün taşmasıyla yaşanan afette, ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi kayıp. pic.twitter.com/otRYDo64hs — TRT HABER (@trthaber) August 26, 2026

Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Yetkililer, 93'ü Nepalli olmak üzere, Hindistan, ABD, İngiltere ve Malezya'dan turistler dahil toplam 384 kişiden haber alınamadığını belirtti.

Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.

Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücüne bağlı 32 güvenlik görevlisinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, inşaatı yeni biten bir hidroelektrik projesinde çalışan 60 kişiye de ulaşılamadığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca, Timure bölgesinde bulunan gümrük bürosunun 15 çalışanından da haber alınamadığını söyledi.

Kötü hava şartları arama kurtarma çalışmalarına engel oluyor

Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye, ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi'den tahliye çağrısı

Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin, Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Şi ayrıca bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi.

Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.

Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.