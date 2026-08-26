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Dünya
AA 26.08.2026 15:38

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki 16 hedefin vurulduğunu bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rusya'daki 16 hedefi vurduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki 16 hedefin vurulduğunu bildirdi

Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, savaşın finansmanında kullanılan Rus petrol sektörüne yönelik uzun menzilli füzelerle saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan havaalanlarının, füze birliklerinin ve altyapının da hedef alındığını kaydeden Zelenski, saldırıların Rusya'nın lojistik faaliyetlerini de etkilediğini ifade etti.

Zelenski, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşılık verdiğini ve bunu saldırgan için savaşın bedelini kaçınılmaz olarak artıracak şekilde yaptığını kaydetti.

Rusya'nın saldırı potansiyelini azaltmaya devam ettiklerini öne süren Zelenski, isabetli atışlar gerçekleştiren Ukraynalı askerlere teşekkür etti.

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