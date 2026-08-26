Meta'dan 17 milyar dolarlık geri adım: Facebook ve Instagram'da gençlere gece engeli geliyor

ABD genelinde onlarca eyaletin Meta aleyhine açtığı ve sosyal medya platformlarının çocukları bağımlı hale getirerek onlara zarar verdiği iddiasını içeren davada tarihi bir uzlaşmaya varıldı.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan anlaşmaya göre şirket, 17 milyar dolara varan bir tazminat ödemenin yanı sıra Facebook ve Instagram gibi platformlarının işleyişini gençlerin güvenliğini önceleyecek şekilde köklü biçimde değiştirecek.

Bu uzlaşma, Meta'nın platform mekanizmalarını hukuki baskı sonucu doğrudan dönüştürmek zorunda kaldığı ilk örnek oldu.

Genç kullanıcılara sıkı kısıtlamalar geliyor

California ve 28 diğer eyalet tarafından açılan davada şirket; çocukları platforma bağlamak amacıyla bilinçli tasarımlar geliştirmek ve 13 yaş altındaki çocukların verilerini ebeveyn izni olmadan toplamakla suçlanıyordu.

Varılan mutabakat doğrultusunda Meta, ülke genelindeki genç kullanıcılar için günlük kullanım sınırları, gece saatlerinde uygulamaya erişim engeli ve okul saatlerinde bildirimlerin durdurulması gibi tedbirleri birkaç ay içinde hayata geçirecek.

Ayrıca gençlerin beden algısını olumsuz etkilediği belirtilen estetik cerrahi filtreleri de tamamen yasaklanacak.

Hukuki süreç ve şirketin yaklaşımı

Oakland'daki federal mahkemede jürili yargılamanın başlamasından kısa süre sonra sağlanan uzlaşmada Meta, kendisine yöneltilen suçlamaları resmen kabul etmediğini belirtti. Şirket daha önce yaptığı savunmalarda güvenlik standartlarını sürekli geliştirdiğini ve eyaletlerin fahiş tazminat talepleri peşinde koştuğunu öne sürmüştü.

Meta, benzer gerekçelerle aileler, okul yönetimleri ve eyalet başsavcıları tarafından açılmış binlerce farklı davayla daha mücadele ediyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda sonuçlanan iki ayrı davada da çocuk istismarı ve bağımlılık yapıcı algoritmalar nedeniyle toplamda 1 milyar doları aşan tazminat cezalarına çarptırılmıştı.