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Türkiye
AA 26.08.2026 18:23

Çekiciyle bungalov taşıyan kişilere 180 bin lira ceza

Antalya'nın Akseki ilçesinde, bungalov ev taşıyan çekici ile bu araca öncülük eden aracın sürücülerine, trafik kurallarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 180 bin lira ceza uygulandı.

Çekiciyle bungalov taşıyan kişilere 180 bin lira ceza

Konya'dan Antalya yönüne giden, üzerinde bungalov ev bulunan çekici ile çekiciye öncülük eden araç, Akseki-Manavgat kara yolu Sarıhacılar Mahallesi mevkiinde trafik ekiplerince durduruldu.

Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki aracın da Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesine aykırı şekilde ters istikamette seyrettiği belirlendi.

Çekiciyle bungalov taşıyan kişilere 180 bin lira ceza

Bunun üzerine her iki sürücüye 90'ar bin lira olmak üzere toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin belgelerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Bungalov ev taşıyan çekici ile öncü araç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yediemin otoparkına çekildi.

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Antalya Konya Trafik Cezası
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