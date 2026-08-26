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Sağlık
AA 26.08.2026 18:39

Yerli kalp-akciğer makinesi Gaziantep'te açık kalp ameliyatlarında kullanıldı

Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM", Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen dört açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı.

Yerli kalp-akciğer makinesi Gaziantep'te açık kalp ameliyatlarında kullanıldı

ASELSAN tarafından geliştirilen ve ilk klinik uygulaması Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen cihazın ikinci klinik uygulama merkezi GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi oldu.

Klinik çalışma kapsamında gerçekleştirilen ameliyatlardan birinde hastaya üç damar bypass uygulanırken, bir diğerinde ise minimal invaziv yöntemle kalp kapağı değiştirildi.

Açık kalp ameliyatları sırasında kalp ve akciğerlerin görevini geçici olarak üstlenen cihazın, operasyonlarda başarılı şekilde kullanıldığı belirtildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında GAÜN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan'dan bilgi aldı.

Doğan, yerli ve milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi açısından cihazın klinik uygulamalarından birinin Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan da kalp-akciğer makinesinin yaklaşık üç yıllık çalışma sonucunda sağlık çalışanları ve mühendislerin katkısıyla geliştirildiğini ifade etti.

GAÜN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan ise Gaziantep Üniversitesinin klinik çalışmada baş araştırma merkezi olarak cihazın güvenliği, performansı ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

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ASELSAN Gaziantep Sağlık Bakanlığı
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