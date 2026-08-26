Ankara'da balata spreyi 2 haftada 4 kişiyi hastanelik etti

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Sorumlusu Demir, yaptığı açıklamada, çocuklarda yaz-kış sıcak sıvılara bağlı yanıklarla karşılaştıklarını, özellikle yaz aylarında farklı nedenlerle oluşan ciddi yanıkların görülebildiğini söyledi.

Son iki haftada Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne amacı dışında balata spreyi kullanımı sonucu vücutlarında ciddi yanık gelişen kişilerin başvurduğu bilgisini veren Demir, "Geçen iki hafta içerisinde hastanemize balata spreyi sıkılması ve bunun alev almasıyla vücudunda ciddi yanık olan 4 hastamız geldi." dedi.

Demir, balata spreylerinin fren balatalarını temizlemek için üretilen özel kimyasal maddeler olduğuna işaret ederek, ürünlerin içerisindeki solvent ve itici gazların yanıcı ve parlayıcı özellik taşıdığını vurguladı.

Bu tür ürünlerin yanlış kullanımının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Demir, balata spreylerinin yanıcı özelliğinin farkında olunmasının sağlığın korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Kapalı ortamda kullanmayın"

Balata spreyinin yalnızca amacı doğrultusunda ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Demir, ürünün özellikle kapalı ortamlarda kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Demir, balata spreyinin içerisindeki gazların solunmasının toksik etkilere yol açabileceğini belirterek, ürünü kullanacak kişilerin koruyucu eldiven ve gözlük takması gerektiğini söyledi.

Balata spreyinin kullanımı sırasında sigara, çakmak, soba veya herhangi bir açık alev kaynağının ortamda bulunmaması gerektiğini vurgulayan Demir, "Bunlar çok yüksek oranda parlayıcı ani ve ciddi büyük yangınlara sebep olabilir. Orada bulunan kişilerde de ciddi yanıklar meydana getirebilir." diye konuştu.

Demir, son iki haftada balata spreyi nedeniyle hastaneye başvuran 4 vakadan 2'sinin ürünü mangalı tutuşturmak amacıyla kullandığını aktardı. Vatandaşların bu konuda özellikle dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Balata spreylerinin yalnızca fren balatalarının temizlenmesi amacıyla kullanılması gerektiğinin altını çizen Demir, "Balata spreyi, güvenlik tedbirleri altında sadece amacına uygun kullanılması gereken özel bir malzemedir. Mangal yakmak ya da birinin üzerine şaka yapmak için kullanılmaması lazım." uyarısında bulundu.

"Yanıkların en iyi tedavisi yanmamak"

Balata spreyi kullanımına bağlı yanık gibi ciddi sağlık sorunlarının yaşanmaması için tedbir alınmasının tedaviden daha önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Yanıkların en iyi tedavisi yanmamak." dedi.

Demir, çocuklarda görülen yanıkların yüzde 95'inin de evlerde meydana geldiğini belirterek, bunların önemli bölümünün basit tedbirlerle önlenebileceğini söyledi.

Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yanıkların neredeyse tamamının ev ortamında görüldüğünü, daha büyük çocuklarda bu oranın yaklaşık yüzde 95 olduğunu ifade eden Demir, sıcak sıvılardan kaynaklanan yanıklara karşı ailelerin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Demir, kaynayan çaydanlık ve sıcak sıvıların çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılmaması, yemek pişirilirken çocukların mutfaktan uzak tutulması ve elektrik kablolarının gizlenmesi gibi basit önlemlerle ev kazalarının önüne geçilebileceğini bildirdi.

"Küçük yanıklarda çeşme suyu tutarak soğutmayı öneriyoruz"

Yanık meydana geldiğinde ilk müdahalenin de önem taşıdığını anlatan Demir, küçük ve basit yanıklarda öncelikle kişinin üzerindeki kıyafetlerin çıkarılması gerektiğini anlattı.

Demir, kıyafetlerin yanması veya üzerine sıcak sıvı dökülmesi halinde sıcaklığın vücuttan uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, şu uyarıları yaptı:

"Özellikle elbiseler yanmış ya da üzerine sıcak su dökülmüşse o sıcaklığı vücuttan uzaklaştırmamız lazım. Eğer yanık alanı küçükse basit olarak çeşme suyu tutarak soğutma işlemini öneriyoruz. Hastanın şuur kaybı varsa 112'nin talimatları doğrultusunda gerekenleri yapıyoruz."