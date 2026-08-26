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Dünya
AA 26.08.2026 17:17

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirterek, halkın desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katkısıyla mevcut sorunların hızla aşılabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Pezeşkiyan, bayındırlık projelerinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "Ekonomik savaşın en ağır koşullarından geçiyoruz. Füze savaşını herkes görüyor ancak ekonomik baskılar belki de bu kadar kolay hissedilmiyor." dedi.

Savaş ve baskı altında olmalarına rağmen önemli başarılara ulaştıklarını kaydeden Pezeşkiyan, "Daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Halkın dayanışması ve desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katılımıyla tüm sorunları hızla çözebiliriz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan törende, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına ait çeşitli projelerin açılışını gerçekleştirdi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkeleri arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) imzalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında ülkesinin söz konusu anlaşmadan çıktığını belirterek, İran'a ekonomik yaptırımların artırılacağı "azami baskı" politikasını başlatmıştı.

Washington yönetiminin, son dönemde İran'a yönelik askeri saldırı politikasını, ekonomik yönden baskıyı arttırma politikasına dönüştürdüğü gözleniyor.

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