Bakan Bolat, Şam Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı

Bakan Bolat, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Şam'da bugün, bölgenin ekonomik geleceği açısından tarihi bir adıma şahitlik ettiklerini vurgulayan Bolat, ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Şam Dünya Ekonomi Forumu'nun katılımcı ülkelerinden biri olarak bu önemli platformda yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bolat, Türkiye olarak, forumun kuruluş toplantısında bir açılış konuşması yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Konuşmamızda ikili bazda ve bölgesel düzeyde işbirliği, ortak kalkınma ve güçlü ekonomik entegrasyon vizyonumuzu ortaya koyduk. Şam Dünya Ekonomi Forumu, ticaret ve yatırımın yanı sıra, lojistik, enerji ve finans alanlarında yeni işbirliklerinin geliştirilmesini, Suriye'nin ekonomik kapasitesinin güçlendirilmesini ve ülkenin Levant bölgesinde yeniden önemli bir ekonomik ve ticari merkez haline gelmesini hedefliyor. Her yıl düzenlenecek bu forumun iş dünyalarını, yatırımcıları ve karar alıcıları bir araya getirerek yeni ortaklıklara kapı aralayacağına, Suriye'nin yeniden imar ve kalkınma sürecine katkı sunacağına ve bölgemizin ekonomik istikrarını güçlendireceğine inanıyoruz. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ortak kalkınma ve bölgesel işbirliği vizyonu doğrultusunda, Suriye'nin ve bölgemizin huzuru, istikrarı ve refahı için güçlü işbirlikleri geliştirmeye devam edeceğiz."