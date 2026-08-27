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Dünya
AA 27.08.2026 10:37

Yunanistan'da bir haftada Batı Nil virüsü nedeniyle 6 kişi öldü, 75 vaka tespit edildi

Yunanistan'da bir haftada 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi, 6 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'da bir haftada Batı Nil virüsü nedeniyle 6 kişi öldü, 75 vaka tespit edildi

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Batı Nil virüsüne ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, 19-26 Ağustos'ta ülkede 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 6 artarak 19'a yükseldi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Yunanistan, İtalya'dan sonra en çok Batı Nil virüsü vakası görülen ülke.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Batı Nil virüsünün Yunanistan'da bu kadar yaygın olmasının nedenleri, ülkenin coğrafi konumu, sivrisineklerin yıl boyu yaşayabileceği iklim koşullarının bulunması ve bazı belediyelerde sivrisinekle mücadele programlarının bulunmaması.

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