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Dünya
AA 27.08.2026 10:12

NASA Başkanı Isaacman'dan veri merkezlerinin uzaya taşınması önerisi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka (AI) sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi.

NASA Başkanı Isaacman'dan veri merkezlerinin uzaya taşınması önerisi

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'de veri merkezlerinin enerji tüketimi ve çevresel etkilerine yönelik tartışmalar sürerken Isaacman, Nexstar Medya Grubu'nun Washington muhabiri Vinay Simot'a konuya ilişkin demeç verdi.

Isaacman, "Veri merkezlerimizi alalım ve onları Dünya yörüngesine yerleştirelim. Orada bizim için hazır bekleyen ücretsiz füzyon reaktöründen yararlanalım ve bunu, hem uzay hem de yapay zeka yarışını kesin olarak kazanmak için kullanalım." ifadelerini kullandı.

Bu ay katıldığı "Pod Force One" adlı bir podcast yayınında da veri merkezlerinin uzaya taşınmasını "fantastik bir çözüm" olarak nitelendiren Isaacman, söz konusu uygulamanın "çok büyük faydalar" sağlayabileceğini ifade etmişti.

Isaacman, SpaceX'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk dahil sektördeki isimlerin veri merkezlerini uzaya yerleştirme konusunda aynı fikirde olduklarını aktarmıştı.

Yapay zeka sektörünün gelişmesiyle sayıları hızla artan veri merkezleri, ABD'de elektrik fiyatlarını artırdıkları ve çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Bazı eyaletlerde veri merkezlerinin kurulmasının geçici olarak durdurulmasına yönelik çağrılar yapılırken ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin ise bu yöndeki adımların ülkenin Çin ile yapay zeka alanındaki rekabetini olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

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NASA Uzay Çalışmaları Uzay Yapay Zeka Veri Merkezi
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