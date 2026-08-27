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Dünya
The Guardian 27.08.2026 18:39

İspanya'da müze soygunu: 3 bin yıllık paha biçilemez altın hazine dört dakikada çalındı

İspanya’nın güneydoğusundaki Villena kentinde bir müzeye baskın düzenleyen hırsızlar, Avrupa’nın en önemli tarih öncesi koleksiyonları arasında gösterilen Bronz Çağı’na ait altın hazineyi yalnızca dört dakika içinde çaldı.

İspanya'da müze soygunu: 3 bin yıllık paha biçilemez altın hazine dört dakikada çalındı

İspanya’nın Alicante kentine bağlı Villena kasabasında yer alan Villena Müzesi, sabahın erken saatlerinde son derece planlı ve hızlı bir soyguna sahne oldu. Müze alarmının sabaha karşı 05.20’de çalmasından yalnızca dört dakika sonra, çoğunluğu altından oluşan 66 parçalık koleksiyonun büyük kısmını alan soyguncular olay yerinden kaçmayı başardı.

Soygun yalnızca dört dakika sürdü

Belediye yetkilileri, soygunun son derece profesyonel bir şekilde yürütüldüğünü ve hırsızların müzeye bir pencereyi kırarak girdiğini bildirdi. Güvenlik sistemlerinin eksiksiz çalıştığı belirtilirken, baskından hemen önce kentteki bir spor salonunun alarmının çalması dikkat çekti. Polis, bu ilk alarmın güvenlik güçlerini yanıltmak amacıyla planlanmış bir şaşırtmaca olup olmadığını araştırıyor.

Villena Belediye Başkanı Fulgencio Cerdán, yaşanan olayın ardından büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirterek hazinenin sadece kentin değil, tüm ülkenin ortak mirası olduğunu vurguladı. Hırsızların arkalarında yalnızca birkaç gümüş kap, bir bilezik ve törensel bir asaya ait bazı süslemeleri bıraktığı açıklandı.

Meteorit demirinden işlenen eşsiz miras

Arkeolog José María Soler tarafından 1963 yılında kurumuş bir nehir yatağında bulunan "Villena Hazinesi", milattan önce yaklaşık 1000 yılına tarihleniyor. Koleksiyonda 29 altın bilezik, 11 kase, şişeler ve çeşitli süs eşyaları yer alıyor. Tarihsel ve kültürel değerine paha biçilemeyen koleksiyondaki altının maddi değerinin ise en az 1,7 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Eserlerin bazı bölümlerinde nadir bulunan meteorit demiri kullanılmış olması, koleksiyonu dünya arkeolojisi açısından benzersiz kılıyordu.

Avrupa müzelerinde artan soygun dalgası

Uzmanlar, hırsızların müzenin planını ve kaçış güzergâhlarını önceden çok iyi çalıştığını ifade ediyor. Son dönemde Avrupa genelindeki kültür kurumlarında benzer nitelikte hızlı ve cüretkâr soygunlarda belirgin bir artış gözleniyor. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, yayımladığı son raporda tarihi eser kaçakçılığında geleneksel suç örgütlerinin yerine, dijital platformlar üzerinden hızla organize olan ve doğrudan değerli kültürel varlıkları hedef alan yeni yapıların öne çıktığına dikkat çekiyor.

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