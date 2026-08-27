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Dünya
AA 27.08.2026 18:07

İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki Tubas'ta bazı yapıları yıktı, Filistinlilere ait 30 yapı için yıkım tebligatı gönderdi

İşgalci İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bazı konut ve tarım amaçlı yapıları yıktığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 30 yapı için de yıkım tebligatı gönderdiği bildirildi.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki Tubas'ta bazı yapıları yıktı, Filistinlilere ait 30 yapı için yıkım tebligatı gönderdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait buldozerlerin, Tubas'ın güneydoğusundaki El-Ras el-Ahmer bölgesinde konut ve tarım yapılarını yıktığı belirtildi.

Haberde, yıkılan yapılar arasında hayvan barınaklarının da bulunduğu, İsrail güçlerinin ayrıca bir artezyen su kuyusunu tahrip ettiği ve kuyunun ekipmanlarına el koyduğu ifade edildi.

Tubas Valiliği'nde Ürdün Vadisi dosyasından sorumlu yetkili Mutaz Bişarat, hedef alınan yapıların Batı Şeria'nın bölünmesine ilişkin sınıflandırmada "B" bölgesinde yer aldığını söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesinde de İsrail güçlerinin, Vaar el-Beyk bölgesinde yaklaşık 30 ev, duvar, tarım tesisi ve hayvan barınağının yıkılması için tebligat dağıttığı aktarıldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Anata Belediye Başkanı Bessam Musa'nın, tebligatlarda yapı sahiplerine "ruhsatsız inşaat" bahanesiyle yıkım için 7 gün süre verildiğini söylediği kaydedildi.

Ramallah'ın batısındaki Kefr Nime köyünde ise İsrail makamlarının, Beyt Rima beldesinden bir Filistinli tutukluya ait konuta el konulması ve konutun yıkılmasına ilişkin tebligat gönderdiği belirtildi.

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İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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