"Bosna Kasabı" Ratko Mladiç öldü

Soykırımcı Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde öldü.
Bosna Savaşı sırasında on binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde baş rolü oynayan Mladiç, "Bosna Kasabı" olarak tanınıyordu.
1992-1995 yılları arasında Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerin komutanlığını yürütmüştü.
11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirmişti.
Sırp bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladiç, "Nihayet bu topraklarda Türkler'den intikam alma zamanı gelmiştir" ifadesini kullanmıştı.
Bosna Kasabı, savaşın ardından kayıplara karıştı, yaklaşık 15 yıl saklandı. 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da yakalandı.
16 Mayıs 2012'de, soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı.
Yargılama süreci 2017’de karara bağlandı.
10 farklı suçtan hüküm giyen Mladiç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.