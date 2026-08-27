Parçalı Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA, Reuters 27.08.2026 15:42

"Bosna Kasabı" Ratko Mladiç öldü

Bosna Savaşı’nda Bosnalı Sırpların askeri lideri olarak görev yapan ve soykırım suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç öldü.

"Bosna Kasabı" Ratko Mladiç öldü

Soykırımcı Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde öldü.

Bosna Savaşı sırasında on binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde baş rolü oynayan Mladiç, "Bosna Kasabı" olarak tanınıyordu.

Komutasındaki birlikler 1995'te Srebrenitsa'ya saldırdı

1992-1995 yılları arasında Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerin komutanlığını yürütmüştü.

11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirmişti.

Sırp bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladiç, "Nihayet bu topraklarda Türkler'den intikam alma zamanı gelmiştir" ifadesini kullanmıştı.

15 yıl boyunca kaçak yaşadı

Bosna Kasabı, savaşın ardından kayıplara karıştı, yaklaşık 15 yıl saklandı. 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da yakalandı.

16 Mayıs 2012'de, soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı.

Yargılama süreci 2017’de karara bağlandı.

10 farklı suçtan hüküm giyen Mladiç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 

ETİKETLER
Bosna Hersek Srebrenitsa
Sıradaki Haber
Fransa'da parlamenterler, lobiler üzerinden en fazla İsrail'i ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:23
Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı
15:27
İletişim Başkanlığınca "955. Yılında Malazgirt Zaferi" paneli düzenlendi
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da esnafı ziyaret etti
15:06
Merkez Bankası rezervleri 188,4 milyar dolara yükseldi
14:58
Balıkesir'de trafik uygulama noktalarını paylaşan 7 zanlı yakalandı
15:43
İletişim Başkanı Duran: Milli birlik şuurumuz en büyük dayanağımız
Sakarya'nın Karasu kıyısındaki erozyona sahil koruma duvarıyla önlem alındı
Sakarya'nın Karasu kıyısındaki erozyona sahil koruma duvarıyla önlem alındı
FOTO FOKUS
MMT-76 artık havada da görev yapacak
MMT-76 artık havada da görev yapacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ