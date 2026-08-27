Rusya: Ukrayna'nın saldırılarına karşı İngiliz askeri tesisleri hedef alınabilir

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna konusunda gerginliği kışkırttığının altını çizen Zaharova, "Londra ve Paris, Ukraynalılara bazı askeri sistemleri devretme kararı alarak topraklarımıza düzenlenen saldırılar konusunda kendilerini aklamaya çalışıyor. Bu, işe yaramayacak. Paris, Londra, Berlin ve diğer ülkeler, terör saldırılarından doğrudan sorumlu." diye konuştu.

İngiltere'nin 2023'ten itibaren Ukrayna'ya "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerini sevk ettiğini dile getiren Zaharova, Londra'nın, bu füzelerin üretimi için gerekli bilgileri Kiev'e sağlamayı planladığına dikkati çekti.

Zaharova, Ukrayna ordusunun söz konusu füzelerle Rus topraklarına zaman zaman saldırılar düzenlediğine işaret ederek, "Ukrayna'nın Rus topraklarına İngiliz silahlarıyla düzenlenen saldırılara yanıt olarak Ukrayna'da ve ülke dışında bulunan İngiliz askeri tesisi ve teçhizatı hedef alınabilir. Ülkemizin sivil halkına karşı savaş suçu işleyenler, uygun şekilde cezalandırılacak." dedi.

İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşta yer aldığını vurgulayan Zaharova, Londra yönetimine Rusya'ya karşı saldırgan yaklaşımdan vazgeçme çağrısında bulundu.

Zaharova, NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması ihtimaline dair ise "Ukrayna'da özel askeri operasyonun sürdürülmesini ve uzun vadeli çözümü engelleyecek yabancı birliklerin konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez ve bu birlikler meşru askeri hedef haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın "Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırılarının Rusya için savaş maliyetini artırdığı ve bunun desteklenmesi gerektiği" yönündeki açıklamayı değerlendiren Zaharova, "Eğer Stubb, sivil unsurlara ve sivillere yönelik saldırıları haklı görüyorsa o, terörist." dedi.

Zaharova, "Finlandiya ve diğer dost olmayan ülkelerin hiçbir düşmanca eyleminin cevapsız kalmayacağını, buna Rusya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda ölçülü karşılık verileceğini" vurguladı.

"Ukrayna tarafından krizin çözümüne yönelik yeni bir teklif alınmadı"

Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov'un "Rus ve Ukrayna heyetlerinin eylülde bir araya gelebileceği" yönündeki açıklamasıyla ilgili "Bunu doğrulayamam. Kiev'in açıklamalarının birçoğu, medya etkisinin yaratılması amacıyla yapılıyor. Ukrayna tarafından krizin çözümüne yönelik yeni bir teklif alınmadı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne ve yakınlarındaki Energodar kentine saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zaharova, "Kiev yönetimi, nükleer şantaj yapıyor, Avrupa'nın ve tüm dünyanın güvenliğini tehlikeye atıyor." değerlendirmesini yaptı.