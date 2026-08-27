Parçalı Bulutlu 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.08.2026 17:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos’ta Kazakistan’da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev’e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan
Sıradaki Haber
Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:08
İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki Tubas'ta bazı yapıları yıktı, Filistinlilere ait 30 yapı için yıkım tebligatı gönderdi
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
17:47
Rusya: Ukrayna'nın saldırılarına karşı İngiliz askeri tesisleri hedef alınabilir
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongolu mevkidaşıyla görüştü
17:14
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şirketin altınlarına el konuldu
16:23
Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı
Nepal'de sel ve heyelanlar ulaşımı felç etti
Nepal'de sel ve heyelanlar ulaşımı felç etti
FOTO FOKUS
MMT-76 artık havada da görev yapacak
MMT-76 artık havada da görev yapacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ