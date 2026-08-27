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Dünya
AA 27.08.2026 20:40

Soykırımcı Bakan, Gazze'de uçurulan uçurtmalarla ilgili sürenin dolduğunu söyleyerek tehdit etti

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nden uçurulup sınırdaki İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmaların durdurulması için tanıdıkları sürenin dolduğunu söyleyerek Gazze'ye saldırı tehdidinde bulundu.

Soykırımcı Bakan, Gazze'de uçurulan uçurtmalarla ilgili sürenin dolduğunu söyleyerek tehdit etti

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey yetkililerle bir durum değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında konuşan Katz, "Gazze Şeridi’nden Negev yerleşimlerine doğru balon ve uçurtmaların fırlatılmasının ardından verdiğimiz ültimatomun süresi doldu." diyerek saldırı tehdidinde bulundu.

Katz, bundan sonra uçurtma veya balon uçurulmasını "terör eylemi" kabul ederek ona göre muamele edeceklerini söyledi.

Uçurtma ve balon uçurulmasından sorumlu olanlara ve uçuruldukları noktalara "güçlü" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin talimatı kapsamında Gazze Şeridi'nde uçurtma uçurulan bölgelerde halkın tahliye edileceği tehdidini de yineledi.

Gazze'den uçurulan uçurtmalar

Geçen hafta sonu İsrail basını, Gazze Şeridi'nden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşimlerine düştüğünü ve İsraillilerde tedirginliğe yol açtığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, bu konuda bir güvenlik toplantısı düzenlemiş, uçurtma uçurulmaya devam edildiği takdirde, saldırıları artırma ve Filistinlileri zorla yerinden etme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas söz konusu uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu ve İsrail'in Gazze'ye saldırı için bunu "bahane" olarak kullandığını kaydetmişti.

İsrail'in uçurtmalar üzerinden sürdürdüğü tehditler, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 yıldır ağır bombardıman ve abluka altında yaşayan Filistin halkı ve özellikle de çocuklar arasında korkuya yol açmıştı.

Gazze'de uçurtmalarla oynama haklarından mahrum bırakılan Filistinli çocuklar arasında ellerindeki uçurtmaları denize atanlar olduğu gibi parçalayarak tepki gösterenler de olmuştu.

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