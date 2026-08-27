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Dünya
AA 27.08.2026 21:30

Eski Moritanya Dışişleri Bakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri oldu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğine, eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed seçildi.

Eski Moritanya Dışişleri Bakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri oldu

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, Filistin ve Kudüs'te yaşanan gelişmeleri görüşmek ve teşkilata yeni genel sekreter seçmek için Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplantı düzenledi.

Ahmed, Hüseyin İbrahim Taha'nın yerine yeni İİT Genel Sekreteri oldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgenin içinden geçmekte olduğu hassas dönem ve İslam dünyasının ekonomik, sosyal ve güvenlik açısından yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında İslam işbirliğinin zorunlu hale geldiğini, hiçbir ülkenin tek başına bu sorunların üstesinden gelemeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın bağımsız Filistin devletinin kurulması konusundaki değişmez tavrını yineleyen Bin Ferhan, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesini şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Bin Ferhan, bu projenin yeni yerleşimler inşa edilmesinin ötesinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasını doğrudan tehdit ettiği için tehlikeli olduğunu vurguladı.

İsrailli yetkililer ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları da kınadıklarını kaydeden Bin Ferhan, mescidin İslami kimliğinin değiştirilmesi ve zamansal ve mekansal olarak bölünmesine de karşı olduklarını dile getirdi.

Moritanya'da bir dönem Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürlüğü yapan İsmail Vild Şeyh Ahmed, BM bünyesinde Yemen, Libya ve Suriye temsilcilik ve misyon başkanlıkları yapmış bir isim.

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İslam İşbirliği Teşkilatı
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