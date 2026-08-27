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Dünya
AA 27.08.2026 21:05

ABD Başkanı Trump: Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkilerinin olduğuna işaret ederek "(Putin'le) Onunla verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaktır." dedi.

ABD Başkanı Trump: Rusya, NATO topraklarına saldırmayacak

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya'nın NATO topraklarına yönelik herhangi bir saldırı yapıp yapmayacağıyla ilgili tartışmalara değinerek, Moskova'nın bu yönde bir adım atacağını düşünmediğini vurguladı.

ABD Başkanı, konuyla ilgili bir soruya, "(Putin'le) Onunla verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaktır." yanıtını verdi.

Rusya ile İran arasında "nükleer programa" ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı.

Yaptırımla ilgili kararın "duruma bağlı" olduğunu söyleyen ABD Başkanı, bu süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Trump ayrıca, ABD'nin, İran'la yakın ilişki halinde olduğu belirtilen Çinli bankalara neden yaptırım uygulamadığı yönündeki soruya, "Uygulamadığımı nereden biliyorsunuz? Her yaptığım şeyi size açıklamak zorunda mıyım?" diye yanıt verdi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretin amacının, "NATO üyesi ülkelere ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları" konusunda Rus yetkilileri uyarmak olduğu iddia edilmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Ratcliffe'in ziyaretinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye saldırı düzenleyerek NATO'nun kararlılığını test edebileceğini öngören yakın zamandaki ABD istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiğini belirtmişti.

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