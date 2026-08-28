Hafif Sağanak Yağışlı 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 28.08.2026 16:31

Protez bacağından 830 gram uyuşturucu çıktı

Bursa’da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta yakalanan Suriye uyruklu şüphelinin, 830 gram metamfetamini protez bacağının içerisine gizlediği ortaya çıktı.

Protez bacağından 830 gram uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı.

Ekipler, aracı Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri’nde saat 07.00 sıralarında durdurdu. Araçta bulunan Suriye uyruklu Hasan A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler tarafından araçta ve şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi.

Protez bacağından 830 gram uyuşturucu çıktı

Aramada ekipleri şaşkına çeviren detay ise şüphelinin protez bacağında ortaya çıktı. Uyuşturucuyu protez bacağının içerisine saklamış Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, şüphelinin protez bacağının içerisinde gizlenmiş paketler bulundu.

Protez bacak içerisinden çıkarılan maddelerin yapılan incelemesinde toplam 830 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Uyuşturucunun ele geçirildiği anlar polis ekiplerinin kamerasına yansırken, şüpheli Hasan A. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Bursa Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Trabzon'da raylı sistem hattının temeli 1 Eylül'de atılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Soykırımcı albay, Gazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü saldırı emrinden "pişman olmadığını" söyledi
17:19
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı
17:06
Mısır kraliyetine ait elmas kolye Viyana'daki müzeden çalındı
16:53
Diksiyondan stüdyo kurallarına: Spikerlik ve sunuculuk eğitimi
16:44
Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı
16:24
İran'dan dünyaya "ABD'nin yeni yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı
Adramytteion Antik Kenti'nde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen villa ortaya çıkarıldı
Adramytteion Antik Kenti'nde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen villa ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ