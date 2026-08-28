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Dünya
AA 28.08.2026 16:23

İran'dan dünyaya "ABD'nin yeni yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yeni yaptırımlarını “yasa dışı” ve “ekonomik terörizm” şeklinde niteleyerek, dünyaya Washington’ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısı yaptı.

İran'dan dünyaya "ABD'nin yeni yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarının isim veya kapsamı ne olursa olsun "BM Şartı'nı, uluslararası insancıl hukuku ve insan haklarını ihlal eden tamamen yasa dışı ve haksız" olduğunu savunan Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Buna göre, tüm ülkeler yaptırımları uygulamaktan kaçınmakla yükümlüdür. Ayrıca tüm hükümetler, bu hukuka aykırı eylemlerden kaynaklanan sonuçların doğurduğu durumları tanımaktan veya onaylamaktan kaçınmakla yükümlüdür."

Açıklamada, ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına katılmanın Washington’ın kendi iradesini diğer devletlere dayatmasına yardımcı olmak anlamına geldiği belirtildi.

Bu yaptırımların ülkelerin meşru ekonomik ve ticari ilişkilerini bozduğuna dikkat çekilen açıklamada İran'ın, ABD ve İsrail'in ekonomik savaşına ve tehditlerine karşı kendisini savunmak amacıyla elindeki tüm imkanlarını kullanacağı kaydedildi.

İran’a karşı “tarihin en ezici” yaptırım paketini duyuran ABD yönetimi, İran’la işbirliği yapan üçüncü ülkeleri de yaptırımlarla tehdit etmişti.

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