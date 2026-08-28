Hafif Sağanak Yağışlı 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 28.08.2026 16:09

Etkili ve güzel konuşmanın temelleri TRT Akademi'de anlatılacak

TRT Akademi, Türkçeyi doğru, anlaşılır ve etkili kullanmak isteyenler için Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimini düzenliyor. Spor Spikeri Cüneyt Kıran tarafından verilecek eğitim, 14-22 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Etkili ve güzel konuşmanın temelleri TRT Akademi'de anlatılacak

İletişimde etkili olmanın önemli unsurlarından biri, düşünceleri doğru ve anlaşılır bir şekilde ifade etmekten geçiyor.

TRT Akademi tarafından gerçekleştirilecek olan diksiyon eğitimi, katılımcılara Türkçeyi doğru kullanmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Eğitimde, doğru nefes ve ses kullanımından vurgu ve tonlamaya, metin çalışmalarından topluluk önünde konuşmaya kadar birçok başlığa uygulamalı olarak yer verilecek.

Güzel Konuşmanın Temel Unsurları Ele Alınacak

42 saatlik eğitim programında, konuşmanın temel yapı taşları ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Katılımcılar, sözlü iletişimden konuşma organlarının kullanımına kadar birçok konuda bilgi sahibi olacak.

Program kapsamında Türkçenin ses özellikleri üzerinde durulurken, söyleniş ve boğumlama kusurları da uygulamalar eşliğinde incelenecek.

Vurgu, ulama ve tonlama gibi konuşmanın anlamını doğrudan etkileyebilecek unsurlar da eğitimin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Katılımcıların, günlük hayatta ve profesyonel yaşamda sık karşılaşılan yerleşik konuşma yanlışlarını fark etmeleri amaçlanıyor.

Konuşma hızının anlatım üzerine etkisi ve etkili bir anlatım oluşturmanın yöntemleri de eğitim boyunca ele alınacak.

Uygulamalı Çalışmalarla Anlatım Becerileri Geliştirilecek

Diksiyon eğitimi boyunca teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalara da geniş yer verilecek.

Metin çalışmaları aracılığıyla katılımcılar, öğrendikleri diksiyon ve konuşma tekniklerini uygulama fırsatı bulacak.

Beden dili ve topluluk önünde konuşma başlıklarıyla desteklenecek eğitimde, katılımcıların kendilerini farklı ortamlarda da etkili ifade edebilmeleri hedefleniyor.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek eğitimin sonunda teorik ve uygulama sınavı yapılacak.

Başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Cüneyt Kıran Deneyimini Katılımcılarla Paylaşacak

Programın eğiticiliğini, uzun yıllar TRT bünyesinde spiker olarak görev yapan Cüneyt Kıran üstlenecek.

Eğitim, Türkçeyi daha doğru ve etkili kullanmak, sesini ve nefesini doğru yönetmek, topluluk önünde kendini daha güçlü ifade etmek isteyenler için hazırlandı.

Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi ve TRT Akademi’nin diğer eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgiye ve başvuru sürecine trtakademi.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

ETİKETLER
TRT Akademi Eğitim
Sıradaki Haber
Kazakistanlı medya profesyonelleri TRT Akademi eğitiminde buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Soykırımcı albay, Gazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü saldırı emrinden "pişman olmadığını" söyledi
17:19
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı
17:06
Mısır kraliyetine ait elmas kolye Viyana'daki müzeden çalındı
16:53
Diksiyondan stüdyo kurallarına: Spikerlik ve sunuculuk eğitimi
16:44
Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı
16:33
Protez bacağından 830 gram uyuşturucu çıktı
Adramytteion Antik Kenti'nde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen villa ortaya çıkarıldı
Adramytteion Antik Kenti'nde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen villa ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
Bakan Ersoy: Fatih'in emanetini tarihinin en kapsamlı restorasyonuna aldık
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ