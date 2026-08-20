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TRT Akademi
TRT Haber 20.08.2026 10:43

Filistinli medya mensuplarına medya eğitimi

Filistinli medya mensupları yapımcılıktan muhabirliğe, belgesel yapımından mobil gazeteciliğe uzanan kapsamlı bir eğitim programı için TRT Akademi’de bir araya gelecek. TRT Akademi, TİKA iş birliği ile 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Filistin Kamu Yayın Kurumu personeline yönelik medya eğitim programı düzenliyor.

Filistinli medya mensuplarına medya eğitimi

TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleşecek olan Filistin Medya Yönetimi ve Muhabirlik Eğitim Programı, 15 katılımcıyı TRT’nin medya ve yayımcılık alanındaki bilgi ve deneyimi ile buluşturacak.
Eğitimde yapımcılık ve muhabirliğin farklı alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler paylaşılacak.

Kapsamlı bir eğitim içeriği katılımcıları bekliyor

İki ayrı gruba yönelik gerçekleştirilecek programda, medya ve yayıncılık alanının farklı disiplinleri ele alınacak.

Eğitimin yapımcılık bölümünde katılımcılara yapımcılığın temelleri, belgesel yapımcılığı ve belgesel yönetmenliği hakkında bilgi verilecek.

Yapım süreçlerinin farklı aşamalarının da ele alınacağı eğitimlerde kurgu ve post prodüksiyon uygulamalarına yer verilecek.

Katılımcılar ayrıca yapay zekânın post prodüksiyon süreçlerinde sunduğu imkânlar ve bu alandaki güncel uygulamalar hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.

Dijital medyada habercilik anlayışı ele alınacak

Programın muhabirlik eğitimi bölümünde ise dijitalleşen medya dünyasının öne çıkan başlıkları katılımcılarla paylaşılacak.

Sosyal medyada yapay zekâ kullanımı ve dijital medyada içerik üretiminin yanı sıra ekranda haberin belirleyici unsurlarının oluşturulması üzerinde durulacak.

Olağanüstü şartlarda habercilik ve uluslararası habercilik konularının da yer alacağı eğitim programında mobil gazetecilik de ele alınacak.

Böylece katılımcılar hem geleneksel hem de dijital medya alanında bilgi ve deneyim kazanacaklar.

TRT Akademi’den uygulamalı eğitim

Eğitim programı, sadece Filistinli medya mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilmesi bakımından bir ilk olma özelliği taşıyor.

TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek program boyunca katılımcılar, yapımcılık ve muhabirlik alanlarında farklı konuları TRT’nin yayımcılık deneyimiyle elde etme imkânı bulacaklar.

Uluslararası medya eğitimleri kapsamında bugüne kadar yeni medya, televizyon, haber ve radyo gibi farklı alanlarda toplam 163 eğitim programı gerçekleştirildi.

Bu programlara 3 bin 831 yabancı medya mensubu katıldı.

TRT Akademi’nin bireysel, kurumsal ve yurt dışına yönelik eğitimleri hakkında detaylı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.
 

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