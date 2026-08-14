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TRT Akademi
TRT Haber 14.08.2026 17:38

TRT Akademi'den Sırbistan Sancak TV medya çalışanlarına dijital medya eğitimi

TRT, TRT Akademi çatısı altında gerçekleştirdiği uluslararası dijital medya eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. "Sancak TV Dijital ve Sosyal Medya Yayıncılığı Eğitimi", 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

TRT Akademi'den Sırbistan Sancak TV medya çalışanlarına dijital medya eğitimi

Sancak TV’nin 10 personelinin katılacağı eğitim programında, dijital yayıncılığın güncel uygulamaları ve sosyal medya platformlarının içerik üretim süreçlerinde etkin kullanımı ele alınacak.

Katılımcılar; "Dijital Hikaye Anlatıcılığı, Sosyal Medya Platformları İçin İçerik Oluşturma ile YouTube, Instagram, X ve TikTok’u Yayın Kaynağı Olarak Kullanma" başlıklarında eğitim alacaklar.

Eğitim kapsamında, dijital platformlara uygun içerik üretim yöntemlerinin yanı sıra sosyal medya mecralarının yayıncılık süreçlerinde etkin kullanımına ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Böylece katılımcıların dijital medya alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

TRT Akademi’den uluslararası eğitim hamlesi

TRT, yurt dışına yönelik düzenlediği eğitim programlarıyla yeni medya, televizyon, haber ve radyo gibi farklı alanlardaki yayıncılık deneyimini uluslararası medya mensuplarıyla buluşturuyor.

2015 yılından bu yana, Sancak TV personeline yönelik gerçekleştirilecek eğitim de dahil olmak üzere, 3 bin 858 yabancı medya mensubuna yönelik toplam 165 eğitim programı düzenlendi. Bu eğitimlerin 14’üne Sırbistan’dan toplam 74 kişi katılım sağladı.

TRT, 122 ülke ve 3 özerk bölgeye yönelik gerçekleştirdiği medya eğitimleriyle yayıncılık alanındaki bilgi ve deneyimini dünyanın farklı coğrafyalarına taşımayı sürdürüyor.

Eğitim programlarıyla medya alanında yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi ve yayıncılık alanındaki deneyimin uluslararası düzeyde paylaşılması amaçlanıyor.

Farklı eğitim formatları TRT Akademi'de

TRT Akademi; video eğitimleri, yüz yüze ve sanal sınıf eğitim programları, podcast’ler, eğitim setleri aracılığıyla TRT’nin yayıncılık birikimini farklı hedef kitlelerle buluşturmaya devam ediyor.

"Sancak TV Dijital ve Sosyal Medya Yayıncılığı Eğitimi" de TRT'nin uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında farklı ülkelerdeki medya çalışanlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımını sürdürdüğü programlardan biri olacak.

TRT Akademi eğitimlerine ilişkin detaylı bilgiler trtakademi.com.tr adresinde yer alıyor.
 

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