TRT Akademi’de etkili ve güzel konuşma eğitimi ağustos döneminde yeniden başlıyor

Toplam 42 saat sürecek olan yüz yüze eğitim programı, katılımcıların Türkçeyi sesletim kurallarına uygun, anlaşılır ve etkili biçimde kullanmalarını hedefliyor.

Program boyunca teorik anlatım ve uygulamalı çalışmalarla katılımcılar, iletişim becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Doğru ve etkili iletişimin temelleri

TRT Haber Spikeri Oya Eren tarafından verilecek eğitimde; sözlü iletişim, konuşma organlarının doğru kullanımı, nefes ve ses kontrolü, Türkçenin ses özellikleri, vurgu, tonlama, ulama ve boğumlama gibi diksiyonun temel unsurları ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Katılımcılar ayrıca konuşma hızı, anlatım teknikleri, yerleşik söyleyiş yanlışları, beden dili ve topluluk önünde konuşma becerileri üzerine uygulamalı çalışmalar yaparak günlük ve profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri iletişim yetkinliklerini geliştirecekler.

Uygulama ağırlıklı eğitim modeli

Programın eğitmeni Oya Eren hem yayıncılık deneyimini hem de akademik birikimini katılımcılarla paylaşacak.

Toplam 17 bölümden oluşan diksiyon eğitiminde teori ve uygulama birlikte yürütülecek.

Özellikle metin okuma çalışmalarıyla katılımcılar, farklı metin türleri üzerinde doğru sesletim, vurgu ve tonlama tekniklerini uygulama fırsatı bulacaklar.

Eğitmen tarafından gerçekleştirilecek bireysel geri bildirimlerle katılımcılar, konuşma becerilerini geliştirme imkânı elde edecekler.

Program sonunda yapılacak teorik ve uygulama sınavlarında başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Güzel konuşma becerilerini geliştirmek isteyenlere kapsamlı program

TRT Akademi tarafından düzenlenen Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi; medya alanında kariyer hedefleyenlerin yanı sıra etkili iletişim kurmak isteyen herkes için kapsamlı bir gelişim fırsatı sunuyor.

Program, doğru Türkçe kullanımı ile güçlü hitabet becerilerini bir araya getirerek katılımcıların mesleki ve kişisel iletişim yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

TRT Akademi, video eğitimleri, yüz yüze ve sanal sınıf programları, podcast serileri ve eğitim setleriyle TRT’nin yayıncılık ve iletişim alanındaki köklü deneyimini paylaşmayı sürdürüyor.

Eğitim programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru sürecine trtakademi.com.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.