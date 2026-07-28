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TRT Akademi
TRT Haber 28.07.2026 00:02

Spikerlik ve sunuculuk yolculuğu ağustosta da devam ediyor

TRT Akademi, spikerlik kursu sayesinde bu alana ilgi duyanları buluşturmayı sürdürüyor. Spikerlik ve Sunuculuk (Diksiyon ile Birleştirilmiş Program) eğitimi, 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Spikerlik ve sunuculuk yolculuğu ağustosta da devam ediyor
[Fotograf: TRT Haber]

81 saatlik kapsamlı eğitim programının tek amacı katılımcılara doğru ve etkili konuşma becerisi kazandırmaktan ibaret değil.

Aynı zamanda profesyonel yayıncılık süreçlerini deneyimleme fırsatı da sunuyor.

Program boyunca katılımcılar, diksiyon, beden dili, sunum teknikleri ve stüdyo uygulamalarını TRT’nin deneyimli spikerleri eşliğinde uygulamalı olarak öğrenme imkânı bulacak.

Yayıncılığın tüm aşamaları tek eğitimde

Diksiyon ile spikerlik ve sunuculuk uygulamalarını tek programda bir araya getiren eğitim, yayıncılık alanında kariyer hedefleyen katılımcılar için kapsamlı bir gelişim süreci sunuyor.

Programda Haber Spikeri Sezen Yüce ile Spor Spikeri Necati Telli eğitmen olarak yer alacak.

Katılımcılar, uzun yıllara dayanan yayıncılık deneyimini doğrudan sektör profesyonellerinden dinleme ve uygulamalar eşliğinde öğrenme fırsatı elde edecekler.

Spikerlik ve sunuculuk yolculuğu ağustosta da devam ediyor

Gerçek yayın deneyimi kazandıracak uygulamalar TRT Akademi’nin Spikerlik Kursunda

Toplam 25 bölümden oluşan eğitim programı boyunca katılımcılar, derslerde edindikleri bilgileri uygulamalı çalışmalarla pekiştirecekler.

Katılımcılar, farklı metin türleri üzerinde sunum çalışmaları yapacaklar. Böylece ses, beden dili ve anlatım tekniklerini geliştirebilecekler.

Kamera karşısında gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde katılımcılar, profesyonel yayın ortamını deneyimleyebilecekler.

Yayın sırasında karşılaşabilecekleri durumlara yönelik pratik kazanacaklar.

TRT deneyimi katılımcılarla buluşuyor

Eğitimlerde TRT stüdyoları da aktif olarak kullanılacak ve gerçek bir yayın ortamı sunulacak.
TRT spikerleri tarafından yürütülecek eğitim, mesleğin sahadaki dinamiklerine ilişkin önemli deneyimler de kazandıracak.

Program sonunda gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika alabilecekler.

TRT Akademi eğitimleri katılımcılarını bekliyor

TRT Akademi; video eğitimlerini, yüz yüze ve sanal sınıf programlarını platform üzerinden ilgileri ile paylaşmayı sürdürüyor.

Diksiyon eğitimini kapsayan spikerlik ve sunuculuk programı da önemli eğitimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yayıncılık alanında kendini geliştirmek ve TRT’nin deneyimli spikerlerinden eğitim almak isteyenler, eğitim programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru detaylarına trtakademi.com.tr adresi üzerinden ulaşabilir.

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