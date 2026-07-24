TRT Akademi farkı ile medyada yapay zeka eğitimi

Ankara’da 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasındaAzTVile Kırım Haber Ajansı çalışanlarına yönelik MedyadaYapayZekâEğitim Programı düzenlenecek.

Eğitim,TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

AzTVve KırımHaber Ajansı’ndan 8 medya profesyoneli eğitime katılacak.

Programda yapayzekâteknolojilerinin medya sektöründeki kullanım alanları teorik ve uygulamalı eğitimlerle ele alınacak.

MedyadaYapay ZekâDönemi

Programda,haber üretiminden içerik planlamasına, seslendirme süreçlerindenpost prodüksiyon uygulamalarına kadar yayıncılığın farklı aşamalarındayapayzekâteknolojilerininnasıl kullanılabileceği ele alınacak.

Program, katılımcıların farklı yayıncılık yaklaşımlarını tanımalarına ve mesleki deneyimlerini paylaşmalarına katkı sunacak.

Güncel yapayzekâaraçlarıve algoritmalarmedya sektörüneverimlilik, hız ve içerik üretim kapasitesi gibi avantajlarsağlıyor.

Katılımcılar bu avantajlarıuzman eğitmenlereşliğindedeğerlendirme fırsatı bulacaklar.

Yayıncılıksüreçlerine yapay zekanın sağladığı katkılar uygulamalı örneklerlekatılımcılarla paylaşılacak.

AzTVve Kırım Haber Ajansı Profesyonelleri TRT Akademi’de Buluşuyor

YTB ve TİKA işortaklığıylahayata geçirilen“MedyadaYapay ZekâEğitim Programı”TRT’ninyayıncılıkalanındaki köklü deneyimini yeni nesil teknolojilerle birleştirerek uluslararası medya profesyonellerine aktarmayı amaçlıyor.

Program kapsamında katılımcıların yapayzekâdestekli yayıncılık uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, aynı zamanda ülkeler arasındaki mesleki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca TRT’nin yayıncılık birikimidefarklı ülkelerle paylaşılıyor.

TRT Akademi Uluslararası Eğitimlerine Devam Ediyor

TRT Akademi;video eğitimlerini, yüz yüze ve sanal sınıf programlarını,podcastserilerinive eğitim setlerini ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

TRT Akademi tarafından yürütülen uluslararası eğitim programları sayesinde farklı ülkelerden medya profesyonelleri ortak bir öğrenme ortamında buluşuyor.

Uluslararası katılımcıların bir araya geldiği eğitim programlarıyla medya alanında yeni iş birliği olanakları geliştiriliyor.

Eğitimler, aynı zamanda medya profesyonelleri arasında deneyim paylaşımını da güçlendiriyor.

TRT Akademi’nin sürekli güncellenen eğitimlerine ilişkin duyurular ve kayıt içintrtakademi.com.tradresi ziyaret edilebilir.