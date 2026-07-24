Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada,"Kuveyt hava savunma sistemleri, İran saldırısının ardından düşman İHA saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerini engellemesinden kaynaklandığı belirtilerek "tüm vatandaşların yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları" uyarısı yapıldı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bir haftayı aşkın süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.