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Dünya
AA 24.07.2026 15:09

Kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığı Fransa'da derelerin yüzde 25'i kurudu

Fransız kamusal araştırma kurumu, kuraklığın olağan dışı boyutlara ulaştığını ve ülke genelindeki derelerin yüzde 25'inin kuruduğunu duyurdu.

Kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığı Fransa'da derelerin yüzde 25'i kurudu
[Fotograf: Reuters]

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) yetkilisi Agnes Ducharne, France Inter kanalında katıldığı yayında, tüm göstergelerin Fransa'da olağan dışı bir kuraklık yaşandığına işaret ettiğini söyledi.

Ülkedeki derelerin yüzde 25'inin kuruduğunu belirten Ducharne, bu durumun hava koşulları dikkate alındığında daha da kötüye gideceği değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki vilayette yeni kuraklık alarmı

Ülkenin kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde kuraklık alarmı 4 seviyeli alarm sisteminde 3. seviyeye çıkarıldı. Bu alarm seviyesi vilayet genelinde su kullanımına önemli kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

Meurthe-et-Moselle Valiliği, vilayette 2022'den bu yana en kötü kuraklık seviyesinin yaşandığını ve halihazırda rekor sayıda akarsuyun kuruduğunu bildirdi.

Meteoroloji kurumu Meteo-France tarafından yapılan ölçümlere göre, temmuz ayının başında toprak nem oranları yılın bu dönemi için rekor seviyelere geriledi.

Ayrıca ülke genelinde çiftçilere de tasarruf uyarısında bulunularak mevcut yem kaynaklarının ihtiyatlı kullanılması çağrısı yapıldı.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkenin olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini belirterek, 99 ilde kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını açıklamıştı.

Fransa'da mayıstan bu yana 3 ayrı sıcak hava dalgası görülmüş, ortalama 22,7 derece sıcaklıkla ülke tarihinin en sıcak haziranı yaşanmıştı.

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