Güney Koreli iş insanı, boşandığı eşine yaklaşık 644 milyon dolar ödeyecek

Güney Kore'de kamuoyunda "yüzyılın boşanması" olarak nitelendirilen davada, ülkenin önde gelen holdinglerinden SK Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won ile eski eşi Roh So-young arasındaki mal paylaşımına ilişkin karar açıklandı.

Yonhap'ın haberine göre mahkeme, 1988 yılında evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Chey ile Roh'un boşanma davasında, Chey'in eski eşine yaklaşık 644 milyon dolar ödeme yapmasına hükmetti.

Evlilik dışı ilişkiyi gazete ilanıyla duyurdu

Dava, Chey Tae-won'un 2015 yılında bir gazeteye verdiği ilanla evlilik dışı ilişkisi ve bu ilişkiden bir çocuğu olduğunu kamuoyuna açıklamasıyla gündeme gelmişti. Chey, evliliğinin geri dönülemez biçimde sona erdiğini belirterek boşanmak istediğini açıklarken, Roh So-young başlangıçta boşanmayı kabul etmemişti.

Milyarlarca dolarlık mal paylaşımı mücadelesi

Taraflar arasındaki hukuki mücadele, kısa sürede milyarlarca dolarlık bir mal paylaşımı davasına dönüştü. Eski Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun kızı olan Roh, Chey'in SK Group'taki hisselerinin de paylaşılmasını talep etti.

Daha önceki yargılama sürecinde Chey'in eski eşine yaklaşık 1 milyar dolar ödemesine hükmedilmiş, ancak Güney Kore Yüksek Mahkemesi söz konusu kararı bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere alt mahkemeye göndermişti.

SK Hynix hisselerindeki yükseliş hesapları değiştirdi

Davanın önemli başlıklarından birini, Chey'in servetinin hangi tarihteki değeri üzerinden hesaplanacağı oluşturdu. Özellikle SK Group bünyesindeki SK Hynix'in yapay zeka sektöründeki yükselişle birlikte değer kazanması, mal paylaşımının miktarına ilişkin tartışmaları da büyüttü.

Roh'un avukatları, Chey'in holdingdeki hisselerinin güncel piyasa değerinin dikkate alınmasını isterken, Chey tarafı daha düşük tarihli değerlemelerin esas alınmasını savundu.

Evlilik dışı ilişkinin diğer tarafına da tazminat davası

Boşanma davası, Chey'in evlilik dışı ilişki yaşadığı Kim Hee-young ile ilgili ayrı bir hukuki süreci de beraberinde getirdi. Roh'un Kim'e açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, evlilik dışı ilişkinin Roh'a duygusal zarar verdiğine hükmederek Kim'in yaklaşık 1,5 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

"Yüzyılın düğünü"nden boşanmaya

Chey Tae-won ile Roh So-young, 1988 yılında, Roh Tae-woo'nun devlet başkanı olmasından kısa süre sonra Mavi Ev'de düzenlenen törenle evlenmişti. Dönemin basınında "yüzyılın düğünü" olarak nitelendirilen evlilikten 3 çocuk dünyaya gelmişti.

Çiftin yıllar sonra başlayan boşanma süreci ise eski bir devlet başkanının ailesi ile Güney Kore'nin en büyük şirket gruplarından birinin yöneticisini karşı karşıya getirerek ülkenin en çok konuşulan davalarından birine dönüşmüştü.