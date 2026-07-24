Kamuoyuna yansıyan beyaz peynir toplatıldı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 16 Haziran saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan başvuru üzerine 17 Haziran'da başvuruya konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Denetim kapsamında, şikayete konu Tahsildaroğlu markalı, '290625' parti numaralı 'olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir' ürününden numune alınarak ivedilikle gıda kontrol laboratuvar müdürlüğüne gönderilmiştir. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda, ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, '290625' parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.