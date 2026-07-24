İran: ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 kişinin yaşamını yitirdiğini, 666 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 32’sinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü aktaran Kirmanpur, diğerlerinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Kirmanpur, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 55 kişinin yaşamını yitirdiğini, 629 kişinin yaralandığını belirtmişti.