Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada 3 kişi ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Hazal Kaya, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Ruşen Çakır'a savcılıktaki ifadesinde, "Haluk Levent'i, Şubat depreminden önce tanır mıydınız? Tanımadıysanız, kendi nam ve hesabına vatandaşlardan para toplamasına neden yardımcı oldunuz? Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz? Ettiniz mi?" sorusu yöneltildi.

Levent'i şahsen tanımadığını, sanatçı olması nedeniyle bildiğini ve hakkında haber yaptığını söyleyen Çakır, "Tamamen o dönem depremin oluşturduğu üzüntü sebebiyle ve deprem bölgesinde bulunan yine meslektaşlarımızın bizlere yansıtmış olduğu durumlarla ilgili olarak Ahbap Derneğinin depremzedelere ciddi yardımlarda bulunduğunu söylemeleri sebebiyle bu şekilde haberini yaptım. Herhangi bir şekilde para toplanmasına yardımcı olmadım. Bu yapılan haber, tamamen o şartlarda bir durum değerlendirmesiydi. Şahsım olarak ve ailem tarafından da Ahbap Derneğine çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum." dedi.

Ünlülerin Haluk Levent'e destek yayını soruldu

Çakır'a, "Haluk Levent hepinizi bir araya topladı, arkasına oturttu. Vaatlerini tek tek sıraladı. Siz de dinlediniz. Birlikte görüntü vererek, savunarak, kitleleri yönlendirerek destek oldunuz. Sonrasında dönüp neden deprem bölgesinde vaatlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etme ihtiyacı duymadınız?" diye soruldu.

Levent ile bir araya hiç gelmediğini, Ahbap Derneğinin faaliyetinin yerinde olduğunu yazdığını, bölgede bulunan muhabir meslektaşlarının kendisine ilettiği bilgiler doğrultusunda haberi yaptığını öne süren Çakır, yapılan yardımların yerine getirilip getirilmediği hususunu kontrol etme gibi bir imkanı olmadığını, o dönem Ahbap Derneği hakkında soruşturma açılsaydı bugün soruşturmaya konu haber gibi açılacak soruşturmanın da haberini yapabileceğini söyledi.

Ruşen Çakır'a ifadesinin devamında, "Resmi makamların uyarılarını, kıskançlık olarak yorumladınız, tweet okuyarak koordinasyon yaptığınızı zannettiniz, birçoğunuz deprem bölgesine dahi gitmediniz. Devlete giden parayı bilinmez, Ahbap'a giden parayı doğru/samimi ilan ettiniz. Özür dileyecek misiniz? Emeğinizin geçtiği bütün bağışları hak sahiplerine kendi kişisel servetinizden olmak üzere iade edecek misiniz?" şeklinde soru yöneltildi.

Çakır, deprem bölgesine gitmediğini, orada bulunan arkadaşlarından sürekli bilgi aldığını ve onların yönlendirmesiyle haber yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Benim Haluk Levent ve bu dernekle uzaktan yakından bir ilişkim yoktur. 6 Şubat depremi ülkece ve milletimiz olarak tüm bireyleri zorluk içerisine düşüren bir durumdur. Burada insanlık adına yapmış olduğumuz her şey tamamen deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan insanların bir nebze de olsa onlara faydalı olma anlayışıdır. Bu soruşturmalar neticesinde söz konusu Ahbap Derneğince mağdur insanlara yardım niteliğinde dağıtılması gereken paraların şahsi sebepler ile kullanıldığını öğrenmiş oldum. Bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da ve yine bir gazeteci olarak da beni üzmüştür. Ben de bu derneğe yardımda bulundum. Umarım bir an önce suçlu olan kişilerin cezalandırılmasının gerçekleşmesini isterim. Benim söz konusu olaya ilişkin olarak bildiklerim bunlardan ibarettir."

"Yayında lakayıt bir tavırla depremzedelerden bahsediyordu"

Özlem Gürses ise ifadesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı dönemde işsiz olduğunu, birkaç YouTube yayınına katıldığını ve münferit tweetler attığını söyledi.

Tweet'lerinde Ahbap Derneğinin ve Babala TV'nin denetlenmesini önerdiğini savunan Gürses, "Bunun için daha önceden tanıştığım ekonomi muhabiri A.K'nin tweet'ini alıntılayarak, Haluk Levent'i etiketledim. Benim Haluk Levent ile herhangi bir şahsi tanışıklığım yoktur. Deprem öncesinde kendisi ile ilgili röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Yalnızca depremin üçüncü yıl dönümünde Hatay'dan direkt bağlantı ile canlı yayına konuk almıştık. Bu yayında kendisi ofis sandalyesinde lakayt bir tavır ile depremzedelerden bahsediyordu. Kendisinin deprem acılarını yaşayan insanların yanındaki hal ve hareketlerini yanlış bulduğumu rejideki arkadaşlarıma iletmiştim." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarına yaklaşımının şüpheci olduğunu, Ahbap Derneği ve Babala TV'ye dair tüm çağrılarının denetlenmesini istediğini ve yayınlarına katılıp kendileri için yardım istemediğini vurgulayan Gürses, "Eğer ben ve benim gibi diğer toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandı ise buna ilişkin tespitlerin ortaya çıkması ile bizzat şikayetçi olacağım. Çünkü iletişim ve koordinasyonsuzluk nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacın kötü niyetli olarak kullanılması en hafif tabirle vicdansızlıktır." dedi.

"Yaptığımız bağışların Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum"

Hazal Kaya, savcılıktaki ifadesinde, Haluk Levent'in 2020'de SMA'lı çocuklar hakkında yaptığı yardım faaliyetlerine ilişkin kendisine ulaştığını belirtti.

Levent'in benzer yöndeki faaliyetlerinden bahsettiğini ancak somut yardım talebinde bulunmadığını aktaran Kaya, Levent ile yüz yüze hiç görüşmediğini, deprem döneminde yardımda bulunmak istediğini, o sırada Babala TV'nin canlı yayınını gördüğünde kendisinin de programa katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittiğini kaydetti.

Buraya gitmesi konusunda herhangi birinin çağrısı veya yönlendirmesi olmadığını, oradaki beyanlarını ve sonraki süreçte kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarını depremden zarar gören insanlara yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Kaya, o dönemde hamile olduğu için duygusal olduğunu, 11 Şubat'ta doğum yapması nedeniyle bir daha katılmadığını anlattı.

Hazal Kaya ifadesinde, "Ahbap'a şahsen 120 bin lira bağış ben de yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım. Bu süreçte sadece Ahbap ve Babala TV'ye yönelik paylaşımlarım olmadı." dedi.

Kaya, ifadesini şöyle tamamladı:

"Göçük altında kalan veya acil yardıma ihtiyacı olan insanların çağrılarına ilişkin de AFAD'ı etiketleyerek yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneğinin o süreçte kullanacağı çadırları Kızılay'dan temin etmesi veya çeşitli kamu görevlilerinden destek içeren açıklamalar paylaşması, bizde de o dönem bir güven duygusu oluşturmuştu ama geldiğimiz noktada bu duygumuzun ve bizim kamuoyu nezdinde bilinirliğimizin kullanılarak insanlardan bağış toplanmaya çalışılmasını, topluma yapılan bir kötülük olarak değerlendiriyorum. Basından öğrendiğim kadarıyla, savunmasında dayandığı hususları korkunç bir şey olarak buluyorum, hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularının suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması, alçakça bir harekettir."

Soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

İfadeye çağırılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal, İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.